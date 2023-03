Carapicuíba dedica evento à saúde, beleza e bem estar das mulheres no sábado (11)

Carapicuíba dedica evento à saúde, beleza e bem estar das mulheres no...

Nesse sábado (11), a Secretaria de Assistência Social e Cidadania da Prefeitura de Carapicuíba realiza a ação “Dia das Mulheres”.

No evento, que será das 9h às 13h, no CEEAC COHAB – BMX (Av. Pilar do Sul, 204), serão oferecidos diversos serviços gratuitos nas áreas de saúde, beleza e bem estar das mulheres.

Veja o que as mulheres vão ganhar na ação:

Esmaltação, escova e corte de cabelo;

Agendamento de mamografia;

Limpeza de pele e maquiagem;

Auriculoterapia;

Massagem Quick;

Defesa Pessoal;

Espaço Kids.