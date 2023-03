São Paulo ganha Museu da Vacina e site para combater fake news sobre o tema

Foi aberto ao público nesta terça-feira (7) o Museu da Vacina, primeiro do tipo na América Latina, localizado no Parque da Ciência do Instituto Butantan, em São Paulo. No espaço, o público terá acesso à uma exposição interativa e hologramas, com explicações sobre como as vacinas são produzidas e como agem no organismo.

Há ainda conteúdos educativos para explicar o significado de termos científicos relacionados à vacina; jogos e um cinema 3D que permite ao visitante uma viagem pelo corpo humano. Na sala imersiva, é retratada a história de como é viver uma pandemia.

O espaço está aberto para visitação de terça-feira a domingo, das 9h às 16h45. Os ingressos custam R$ 6 para adultos e R$ 2,50 para estudantes. Crianças de até 7 anos, idosos, alunos de escolas públicas (em grupo agendado) e pessoas com deficiência não pagam a entrada.

O investimento do Museu da Vacina foi de R$ 13 milhões, recursos do Instituto Butantan e de uma empresa parceira no desenvolvimento de imunizantes. Mais informações podem ser consultadas por meio do telefone (11) 2627-9536.

Vacina 100 Dúvidas

Também foi lançado ontem (7) o site Vacina 100 Dúvidas, que responde às 100 questões mais frequentes sobre vacinas nos buscadores da Internet. O objetivo é disseminar informações científicas de forma simples e didática, orientar sobre o processo de imunização, combater fake news (notícias falsas) e estimular e ampliar a vacinação.

O site integra ainda a campanha criada para reforçar a importância da vacinação. “É uma campanha de erradicação de fake news, para que todos tenham confiança na vacina e saibam que é um instrumento poderoso para mitigação de riscos e para a promoção da saúde”, explicou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante o lançamento.

“A cobertura atual no estado está em 70% a 80%, dependendo da vacina. Esta é a média no estado, porque temos municípios que estão abaixo de 60%, o que demonstra um grande risco sanitário. A campanha que está sendo feita é para evitar que algumas doenças que já não circulam em nosso meio voltem a circular”, disse o secretário de Saúde de São Paulo, Eleuses Paiva.

Segundo o governo estadual, atualmente, a cobertura vacinal de São Paulo para a BCG é de 79,3%; meningo C, 75,5%; pentavalente, 74%; poliomielite, 74,4%; HPV para meninas, 78,1% para primeira dose e 59,6% para segunda dose; em meninos 58,4% para primeira dose e 39,2% para segunda dose; febre amarela, 64%; varicela, 76,1%; tríplice viral, 76,1% para primeira dose e 62,6% para segunda dose.

SERVIÇO

Museu da Vacina

Endereço: Avenida Vital Brasil, 1.500 – Butantã – São Paulo

Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 16h45

Ingressos: R$6 adultos; R$2,50 estudantes; crianças até 7 anos, idosos e alunos de escolas públicas em grupo agendado e pessoas com deficiência não pagam

*Importante: um único bilhete de entrada dá direito a visitar todos os museus no local

Telefone: (11) 2627-9536

Classificação: livre

Com informações da Agência Brasil e Governo de SP