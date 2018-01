Barueri disponibiliza oficinas de arte gratuitas para público infantojuvenil

As Oficinas de Artes 2018, coordenadas pela Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri, já estão com inscrições abertas e disponibilizam também modalidades projetadas para crianças a partir dos 7 anos.

Confira alguns dos cursos disponíveis para crianças e pré-adolescentes na área da dança e artes plásticas:

Oficina de Jazz – consiste no aprendizado e na aplicação desta técnica de dança moderna desenvolvida através de aulas práticas e teóricas com objetivo de desenvolver habilidades corporais e artísticas, fundamentadas nas seguintes linguagens: ballet clássico, jazz tradicional, jazz Lírico, jazz Moderno. A oficina promove também espetáculos e apresentações. Disponível para candidatos com idade a partir dos 7 anos.

Oficina de Desenho e Pintura – consiste no aprendizado e na aplicação desta técnica das artes visuais, desenvolvida através de aulas práticas e teóricas. A oficina tem por objetivo desenvolver habilidades de percepção visual e habilidades criativas, ampliar o conhecimento e o interesse dos alunos em relação à arte, assim como ensinar o uso correto dos materiais e suas técnicas, possibilitando ao aluno executar desenhos e pinturas do fruto de sua imaginação ou mesmo por referências visuais expressando assim seu estilo e criatividade. A oficina promove também produções e exposições artísticas. Disponível para candidatos com idade a partir de 7 anos.

Oficina de Mangá e Caricatura – Os desenhos apresentam características inconfundíveis e traços marcantes como grandes olhos expressivos que demonstram emoções e roteiros dinâmicos de rápida leitura, que prezam mais o movimento e a ação. A oficina trabalha as etapas de construção do mangá (esboço, estrutura, degradê e arte final) onde o aluno conhece as técnicas do traço, do texto ilustrativo e da cor. Também tem como objetivo proporcionar ao aluno a oportunidade de criar seus próprios personagens e histórias. Disponível para candidatos com idade a partir dos 7 anos.

Oficina de Artes/Reciclagem – perpassa várias linguagens das artes visuais numa concepção contemporânea, utilizando desde as técnicas mais tradicionais como desenho, pintura, escultura e cenografia até técnicas como a instalação e a performance. Numa concepção sustentável, a oficina explora diversos materiais associando técnicas de sustentabilidade na sua produção artística e estética. A oficina promove exposições, performances e atua na produção de cenários do departamento de Oficinas Culturais. Disponível para candidatos com idade a partir dos 7 anos.

Oficina de Pintura em Tela – trabalha especificamente com esse meio de expressão das artes plásticas. O curso tem como objetivo desenvolver nos alunos a habilidade de entender e valorizar, experimentar, criar e/ou reproduzir artisticamente, utilizando formas, cores e texturas. A pintura pode ser vivenciada de diversas maneiras, expressa no contexto histórico das chamadas “Obras de Arte”, que representam períodos e culturas diferentes, conforme essas relações contextuais. A oficina promove também produções e exposições artísticas. Disponível para candidatos com idade a partir dos 7 anos.

Oficina de Banda Musical – é uma ação de prática de conjunto visando à formação e o desenvolvimento de apresentações dinâmicas, utilizando-se de instrumentos de metais, facultando ao aluno a acessibilidade aos instrumentos musicais referidos, bem como a oportunidade de fazerem uso de seus próprios instrumentos caso o tenha, como Flautas, Clarinetes, Saxofones, etc. Disponível para candidatos com idade a partir de 12 anos.

Para participar, os responsáveis precisam se dirigir, munidos de atestado médico (original e cópia), cópia do RG, cópia do comprovante de residência e uma foto 3×4, à Casa das Oficinas (ao lado do Teatro Municipal de Barueri) ou a uma das bibliotecas a seguir: Cora Coralina (Pq. dos Camargos); Salomão Cruz (Vila Pindorama); Luiz Fernandes (Nova Aldeinha); Luiz Odair (Pq .Imperial); Max Zendron (Vila Boa Vista);Benedito Franco (Jd. Paulista); Jair Honório (Pq. Viana); João Galdino (Jd. Silveira), Ganha Tempo, Secretaria de Cultura e Turismo e realizar a inscrição em até duas das 24 modalidades oferecidas.

Para mais informações entre em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri pelo fone: (11) 4199-1600, ou pelo facebook: facebook.com/culturabaruerioficial.