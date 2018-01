Escolas de Osasco recebem R$ 809 mil para manutenção de prédios

Em 2018, as mais de 5 mil unidades da rede paulista receberão juntas R$ 52,1 milhões para a realização de serviços de prevenção e reparos em prédios escolares.

Na cidade de Osasco serão R$ 809 mil. O valor por unidade é calculado a partir do número de alunos matriculados e o teto é de R$ 46,6 mil.

Com o repasse, as escolas podem contratar e acompanhar serviços de pintura, troca de torneira, limpeza da caixa d’água, fiação elétrica, revestimentos, troca de vidros, janelas e esquadrias, entre outros serviços de manutenção.

Para intervenções de maior complexidade e que necessitam do acompanhamento de laudos e engenheiros – como a construção de quadras e ampliação de prédios –, a Diretoria Regional de Ensino realiza um processo diferente que envolve uma autorização feita pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).

A verba é destinada às unidades que atendem alunos do Ensino Fundamental (Ciclos I e II) e Ensino Médio. As unidades do Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) também estão incluídas.

Além do fundo de prevenção, as escolas também são assistidas pelos núcleos de obras das Diretorias Regionais de Ensino.

Volta às aulas na rede

Este ano, as atividades escolares serão retomadas no dia 1º de fevereiro. A data é a mesma em todas as mais 5 mil unidades de Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos e foi publicada pela Secretaria da Educação de São Paulo no Diário Oficial.