Barueri encara Bauru nesta quarta (6) na semifinal do Paulista

A equipe do Barueri Volleyball Club inicia, nesta quarta-feira (6), a primeira rodada de jogos contra o Sesi Vôlei Bauru pela semifinal do Campeonato Paulista Feminino 2021. O jogo acontece às 21h30, no Ginásio Panela de Pressão, interior paulista, com transmissão do SporTV.

A segunda partida da série entre os dois times será no sábado (9), também às 21h30, em Barueri, no ginásio José Corrêa. Caso seja necessário, o terceiro jogo está agendado para terça-feira (12), às 19h, em Bauru. Quem passar decidirá o título da temporada contra Osasco ou Pinheiros.

O Barueri se classificou para a semifinal após vencer o São Caetano por 3 sets a 0, no dia 30 de setembro, no ginásio José Corrêa. A vitória manteve o time do técnico José Roberto Guimarães confiante e preparado para o confronto direto contra o Sesi Vôlei Bauru por uma vaga na final.

Volta do público

Na semifinal e na decisão do Paulista de Vôlei Feminino 2021 todas as partidas poderão contar com a presença de torcedores. A medida segue decreto estadual anunciado em 23 de setembro, que permite a volta do público nas praças esportivas, sendo 30% da capacidade a partir do dia 4 de outubro e 50% após o dia 15 deste mês.

Para irem aos ginásios, os torcedores devem estar completamente imunizados com as duas doses ou com a vacina de dose única contra a covid-19. Caso tenha tomado somente a primeira dose, a pessoa precisará apresentar o exame RT-PCR negativo feito até 48 horas antes da partida. O uso de máscara continua sendo obrigatório.

