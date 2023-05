Barueri oferece campo de treino e aulas gratuitas de golfe

Barueri inaugurou um drive range (campo de treinamento) de golfe às margens do lago do Parque Ecológico do Tietê, em Alphaville, no último dia 12.

Agora, serão montadas turmas de alunos da modalidade. As seletivas para frequentar as aulas de golfe ocorrem todos os sábados e domingos, das 8h às 10h e das 15h às 17h. Os interessados devem comparecer com documento de identidade e comprovante de residência. Há 100 vagas disponíveis para esta fase inicial. Não há limite de idade. As quartas e sextas-feiras, das 8h às 10h e das 15 h às 17h, serão reservadada para os frequentadores da Apae Barueri (Projeto Tacada Especial), que também receberão instruções no campo de treinamento recém-inaugurado.

A formação dos atletas, que pode levar até três anos, vai contar com o apoio de Jack Corrêa, diretor-presidente da GoUpGolf Events e presidente do Instituto Golfe Brasil (sediado em Alphaville); e também com Rogério Ribeiro Dias, o “Rogerinho do Golfe”, jogador experiente, morador de Barueri, que vai participar da seleção e treinamento dos jogadores.

