Monólogo sobre Dercy Gonçalves, com Grace Gianoukas, é a atração desse final de semana em Barueri

Monólogo sobre Dercy Gonçalves, com Grace Gianoukas, é a atração desse final...

O monólogo “Nasci pra ser Dercy”, estrelado por Grace Gianoukas e escrito e dirigido por Kiko Rieser, será a atração do Teatro Municipal de Barueri neste sábado (20) e domingo (21).

O espetáculo presta uma homenagem a Dercy Gonçalves, uma das maiores atrizes do século XX, com texto que busca unir o apelo popular e o carisma de Dercy a uma profunda pesquisa que mostra a importância da atriz para o teatro brasileiro e para a liberdade feminina.

No sábado (20) a apresentação começa às 20h e no domingo (21) às 18h.18h. Os ingressos estão à venda no site Sympla.

O Teatro Barueri Praça das Artes fica na Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos.