Programação de cinema do Kinoplex Osasco – de 18 a 24 de maio

Programação de cinema do Kinoplex Osasco, no SuperShopping, de 18/05 a 24/05.

Destaque da Semana:

VELOZES E FURIOSOS 10

14 anos/ policial/ suspense

Sinopse: Em Velozes e Furiosos 10, Dom é surpreendido com o retorno de Cipher e Dante, dois fantasmas do seu passado que buscam vingança. Agora, com o futuro de sua família e amigos em risco, chegou a hora da equipe de pilotos, Jakob, Han, Mia, Roman e Tej, apertar os cintos e encarar essa missão mortal.

Kinoplex Osasco – Osasco, SP (18/05/2023 a 24/05/2023) Programação normal Sala Filme Horários 1 VELOZES E FURIOSOS 10 [3D] – Leg (AÇÃO / POLICIAL / SUSPENSE) – 14 anos – 141 minutos 17:50 20:40 1 VELOZES E FURIOSOS 10 [3D] – Dub (AÇÃO / POLICIAL / SUSPENSE) – 14 anos – 141 minutos 15:00 1 A MORTE DO DEMÔNIO – A ASCENSÃO [2D] – Dub (TERROR) – 18 anos – 97 minutos 13:00F 2 GUARDIÕES DA GALÁXIA VOL. 3 [2D] – Dub (AÇÃO / AVENTURA / COMÉDIA) – 14 anos – 149 minutos 14:45 17:45 20:45 3 GUARDIÕES DA GALÁXIA VOL. 3 [2D] – Dub (AÇÃO / AVENTURA / COMÉDIA) – 14 anos – 149 minutos 13:55 16:55 19:55 4 VELOZES E FURIOSOS 10 [2D] – Dub (AÇÃO / POLICIAL / SUSPENSE) – 14 anos – 141 minutos 17:10 20:00 4 SUPER MARIO BROS. [2D] – Dub (ANIMAÇÃO / AVENTURA / COMÉDIA) – Livre – 93 minutos 13:00F 14:55G 15:05F 5 VELOZES E FURIOSOS 10 [2D] – Dub (AÇÃO / POLICIAL / SUSPENSE) – 14 anos – 141 minutos 14:40 17:30 20:20 6 VELOZES E FURIOSOS 10 [3D] – Dub (AÇÃO / POLICIAL / SUSPENSE) – 14 anos – 141 minutos 15:20 18:10 21:00 6 MAFIA MAMMA – DE REPENTE PERIGOSA [2D] – Dub (AÇÃO / COMÉDIA) – 12 anos – 103 minutos 13:05F 7 VELOZES E FURIOSOS 10 [2D] – Dub (AÇÃO / POLICIAL / SUSPENSE) – 14 anos – 141 minutos 14:00 16:50 19:40