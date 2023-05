Edital de convocação para Convenção Municipal – 2023 do Diretório do Partido Democrático Trabalhista – PDT/Osasco

Edital de convocação para Convenção Municipal – 2023 do Diretório do Partido...

Nos termos do artigo 31 do Estatuto do Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Osasco e da legislação em vigor, a Executiva Municipal convoca por este edital todos os membros filiados no Diretório Municipal de Osasco – (SP) para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, que acontecerá no próximo dia 17 de junho de 2023 – (Sábado), das 9 às 13h – na EMEF Marechal Bittencourt, 443, Centro/Osasco, CEP 06.090-060, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

– Eleição dos Membros do Diretório Municipal;

– Eleição do Conselho Fiscal;

– Eleição do Conselho de Ética;

– Eleição da Executiva Municipal;

– Assuntos Gerais.

A solicitação de registro de chapa deverá ser feito junto a Comissão Executiva Municipal até 24 horas antes do início da Convenção, por meio de mensagem encaminhada pelo membro encabeçador da referida chapa, via Whatsapp no telefone 11 98276-9327.

Osasco – SP, 11 de maio de 2023

Atenciosamente

Adauto Tô tô – Vereador e líder do Partido na Câmara

Jorge Lapas – Vice-presidente

Antônio Dantas – Secretário Geral

Carlos Baba – Tesoureiro

Mariza Elizabeth – Secretária de Mobilização

DOWNLOAD: Edital Convocação para Convenção-2023