Ekko Group lança três novos empreendimentos em Osasco

A Ekko Group, referência no mercado imobiliário na Região Metropolitana de São Paulo, acaba de inaugurar a Ekkostore Bela Vista, em Osasco. Desta vez, com três empreendimentos e cinco decorados.

publicidade

Com 150 unidades vendidas em apenas 48 horas, o lançamento dos três empreendimentos do Smart Bela Vista: Smart Moment Bela Vista, Smart Sky Bela Vista e Smart Soul Bela Vista, já fazem parte da extensa lista de cases de sucesso da empresa que está há mais de 22 anos no mercado.

Localizados em uma região privilegiada da cidade de Osasco e com metragens que vão de 30 a 70 m², os empreendimentos seguem as características que são tendências no mercado imobiliário.

publicidade

Explicada pela crescente urbanização das cidades e a necessidade de moradias em locais mais próximos aos centro urbanos, a alta demanda por imóveis neste formato tem se consolidado também como uma forma de investimento.

Com uma ampla gama de comodidades e serviços, incluindo academia, piscina, espaço gourmet, área de lazer para crianças e segurança 24 horas, esses empreendimentos oferecem conforto e comodidade a moradores que buscam ter uma melhor qualidade de vida.

publicidade

Localizados na Avenida Santo Antônio, 1.806, em Osasco, os clientes podem visitar os cinco decorados e conhecer de perto e de forma detalhada um pouco mais sobre estes três produtos. A Ekko Group já conta com 30 projetos lançados e mais de 40 em desenvolvimento e se destaca em Osasco com 32% de market share do mercado total da cidade.