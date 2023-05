Três são presos na Castello Branco após tentativa de fuga e roubo de carga

Uma ocorrência policial provocou congestionamento na tarde desta quarta-feira (17), na rodovia Castello Branco, altura de Barueri e Osasco. Três indivíduos foram detidos pela Polícia Militar, após roubarem uma carga na cidade de Miracatu, região do Vale do Ribeira.

O capitão Felipe da PM informou ao “Brasil Urgente”, da Band, que os indivíduos se envolveram em um roubo de carga na cidade de Miracatu, onde teriam trocado tiros com a equipe de escolta da carga e fugiram em seguida. Eles foram localizados pela polícia quando estavam na rodovia Castello Branco, em Araçariguama, mas não obedeceram a ordem de parada. Iniciou-se uma perseguição.

Ainda segundo o capitão, durante a tentativa de fuga, um dos suspeitos chegou a invadir uma empresa de logística, já em Barueri. Outro indivíduo fugiu para uma área de mata às margens da rodovia, mas acabou detido, próximo ao pedágio que fica no limite entre Barueri e Osasco.

Ao menos três suspeitos foram presos na ação que contou com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar. A ocorrência gerou a interdição parcial da primeira faixa da Castello Branco, no sentido interior, e ao menos quatro quilômetros de congestionamento.

Com informações do “Brasil Urgente”