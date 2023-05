Obras na Estrada de Caucaia, em Cotia, alteram tráfego na via a partir de segunda-feira (22)

A Avenida Prefeito Ivo Mário Isaac Pires, conhecida como Estrada de Caucaia do Alto, em Cotia, passará por alterações provisórias entre os dias 22 e 28 de maio, na altura do km 4.800, por conta de obras. Nos dias 27 e 28 de maio a via terá interdição total, das 20h de sábado (27) até as 10h de domingo (28).

Segundo a Prefeitura de Cotia, todas as mudanças serão sinalizadas para alertar os motoristas.

Devido às intenções, o tráfego será totalmente pelas faixas sentido Rodovia Raposo Tavares, enquanto as obras estiverem em andamento.

Nos dias de interdição, os motoristas vindos do sentido da Raposo para Caucaia e que tiverem como destino o trecho posterior ao km 4,800 deverão sair em Vargem Grande Paulista (saída 45 da Raposo), pegar a Rodovia Bunjiro Nakao e acessar o distrito pela estrada Água Espraiada. O mesmo valerá para os motoristas que saírem de Caucaia com destino à Raposo: será preciso acessar a estrada Água Espraiada e sair em Vargem Grande Paulista.