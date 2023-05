Deltan Dallagnol concede coletiva hoje (17) sobre cassação do mandato

Nesta quarta-feira (17), às 16h, o agora ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) concederá entrevista coletiva de imprensa sobre o processo que culminou na cassação do seu mandato.

Ontem (16), o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) acolheu denúncia de tentativa de fraude de Dallagnol, que se desligou do Ministério Público tendo pendências junto ao Conselho Nacional do Ministério Público de modo a escapar da Lei da Ficha Limpa. A decisão pela cassação foi unânime (7×0).

A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, além de colegas parlamentares e do advogado de Deltan, Dr. Leandro Rosa, também estarão na coletiva de hoje, no Salão Verde da Câmara dos Deputados (DF).

Deltan declarou ainda ontem, por meio de sua conta no Twitter, que a decisão contratria a vontade de 344.917 eleitores do Paraná e que a decisão teria sido uma ‘canetada’.

“Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Mas nenhum obstáculo vai me impedir de continuar a lutar pelo meu propósito de vida de servir a Deus e ao povo brasileiro”, declarou.

Também ontem (16), o Podemos emitiu nota lamentando o episódio. “O Podemos se solidariza com o parlamentar e não poupará esforços na avaliação de medidas que ainda podem ser tomadas pela defesa de Dallagnol”, ressaltou.

A coletiva também será transmitida ao vivo pelas redes sociais de Deltan.