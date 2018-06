Barueri tem comédia, infantil e show pirotécnico na programação do fim de semana

A Secretaria de Cultura e Turismo reservou para este final de semana uma programação que levará a plateia do riso ao mundo encantado dos musicais. Na próxima segunda feira, o melhor da música clássica também tem espaço garantido. Tudo no Teatro Municipal de Barueri.

“A Tia É um Show”

Neste sábado (23), o Teatro recebe às 20h a comédia “A Tia É um Show”, com Guilherme Uzeda, da TV Gazeta. Em um programa de auditório, a Tia, personagem criado por Uzeda, traz muita diversão de forma descontraída.

Ele interpreta uma apresentadora hilariante que conduz o programa de maneira muito peculiar, com muitas trapalhadas.

No formato dos antigos programas de auditório, o espetáculo traz convidados especiais a cada apresentação, sorteio de prêmios para a plateia e os famosos “reclames”, em que o público participa de forma ativa e divertida. Ingressos estão à venda pelo site www.bilheteriaexpress.com.br.

“Shrek, The Musical TYA”

No domingo (dia 24), às 17h, é a vez de os pequenos e adultos curtirem o ogro mais querido em “Shrek, The Musical TYA”, baseado na animação da Dream Works.

Shrek lidera um elenco de desajustados personagens de contos de fadas em uma aventura para resgatar a princesa Fiona e encontrar a verdadeira aceitação. Ingressos à venda também pelo site bilheteriaexpress.com.br, a classificação é 12 anos.

Show Pirotécnico

Também no domingo, a partir das 20h, acontece em frente ao Ginásio José Corrêa o tradicional Show Pirotécnico em homenagem a São João Batista, padroeiro da cidade. Esta é a 36ª edição do evento.

Segunda Clássica

Na segunda-feira (dia 25), às 20h, a música tem lugar especial no Teatro Municipal. O concerto da Orquestra Jazz Sinfônica de Barueri e da Orquestra de Sopros do Núcleo de Música da Secretaria de Cultura e Turismo contará com as regências de André Dias e Manoel Macario, com participação especial do professor de percussão Fábio Alves. O Segunda Clássica tem entrada gratuita.