Morre o sindicalista José Walter Soares de Oliveira, o Vavá

Morreu na tarde desta quinta-feira, 21, vítima de um acidente, o sindicalista José Walter Soares de Oliveira, o Vavá. O carro que dirigia foi atingido por uma carreta na Rodovia BA-265, trecho entre Vitória da Conquista e Belo Campo no sudoeste da Bahia. A esposa e os dois filhos de Vavá que também estavam no veículo ficaram feridos na colisão e foram levados ao hospital de Belo Campo. Vavá veio a óbito no momento do acidente.

Vavá nasceu em Belo Campo, mas vivia desde os sete anos em Osasco. Foi dirigente do Sindicato dos Químicos, Químicos Industriais e Engenheiros Químicos do Estado de São Paulo (Sinquisp) e também do Sindicato do/as Trabalhadores/as em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (Sintaema).

Em 2004 foi candidato a vereador pelo PC do B e recebeu 1216 votos, ficando na suplência. Nos últimos anos ocupou o cargo de secretário-adjunto de Segurança e Controle Urbano e depois Ouvidor Geral do Município de Osasco na gestão do ex-prefeito Jorge Lapas (PDT).

A equipe do Visão Oeste lamenta a perda e torce pela pronta recuperação da família que permanece sob cuidados médicos no hospital.