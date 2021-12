Barueri tem seleção com 100 vagas de operador de atendimento amanhã (9)

A Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri, por meio da Casa do Trabalhador, realiza nesta quinta-feira (9) mais um processo seletivo para preencher 100 vagas de operador de atendimento/call center.

Os candidatos devem ser maiores de 18 anos e ter ensino médio completo. A empresa contratante, que não teve o nome divulgado, tem ainda um programa de admissão para pessoas com mais de 40 anos.

O turno de trabalho será de segunda a sexta, das 8h às 14h20 ou das 14h20 às 21h.

O processo seletivo para as vagas de operador de atendimento/call center em Barueri começa às 9h, no Ginásio José Corrêa (Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000). É necessário comparecer com currículo, documento com foto e uma caneta.