Cabaña Osasco realiza tradicional Noite de Tango e Jazz na sexta (10)

O restaurante de grelhados portenhos Cabaña Osasco, na praça Duque de Caxias, Centro, realiza mais uma tradicional Noite de Tango e Jazz na sexta-feira (10), a partir das 19h.

Enquanto os clientes apreciam as saborosas especialidades da casa, o casal de bailarinos Tatiane Abbiati e Marcelo Artero deslizam pelo salão ao som do tango. Já o jazz fica por conta de Jeft Asur, sax e flauta.

O Cabaña Osasco trabalha com serviço a la carte e se destaca pela excelência na qualidade dos churrascos servidos. No cardápio, o restaurante oferece ainda combos com entrada, grelhado, acompanhamentos e sobremesa a partir de R$ 62,90.

Serviço:

Noite de Tango e Jazz no Cabaña Osasco

Quando: sexta-feira 10/12, a partir das 19h

Endereço: Praça Duque de Caxias, 74 – Centro

