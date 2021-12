Centro de apoio a idosos em Osasco faz tradicional Pizza Beneficente no sábado (11)

O Centro de Assistência de Idosos Francisco de Assis (CAIFA), em Osasco, promove mais uma edição da Pizza Beneficente, no sábado (11). A iniciativa, em parceria com a Pizzaria Piaventina, visa arrecadar fundos para ajudar a manter a instituição.

Para contribuir com a chamada “Pizzada da CAIFA”, basta acessar o site caifa.com.br e fazer o pedido até quinta-feira (9). São 26 sabores de pizza disponíveis, com preços que variam entre R$ 45 e R$ 79.

A pizza será entregue pré-assada, congelada e embalada a vácuo. Mais informações podem ser encontradas no site CAIFA.

Sobre a entidade

O Centro de Assistência de Idosos Francisco de Assis, com sede na rua Elias Zamlut, 130, Vila Osasco, é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que acolhe idosos em situação de vulnerabilidade.

Devido à pandemia, o Centro passou a enfrentar dificuldades financeiras desde o início da pandemia. “Nosso bazar está com as suas vendas reduzidas, as doações diminuíram consideravelmente, nossos eventos tiveram que ser cancelados e voluntários que nos ajudam não são suficientes para que possamos dar continuidade a esse trabalho”, explica a instituição.

Quem quiser abraçar a causa, além de participar da Pizza beneficente, pode doar qualquer valor por meio de depósito ou transferência bancária para banco Bradesco, agência 7695 e conta-corrente 281978-3.

