Empresa abre 30 vagas de emprego em call center em Osasco

Uma empresa está com 30 vagas de emprego abertas para representante de atendimento/call center em Osasco. As oportunidades foram divulgadas no portal Vagas.com nesta terça-feira (7).

O salário é de R$ 1.400 mais benefícios, como vale transporte, vale-alimentação, vale-refeição, assistências médica e odontológica e seguro de vida.

É necessário estar cursando graduação em Administração, Finanças, Engenharia, Contabilidade ou demais cursos.

Para se candidatar às vagas de emprego abertas em Osasco ou obter mais informações, os interessados devem acessar o site Vagas.com (https://www.vagas.com.br/vagas/v2306539/call-center-representante-de-atendimento)

