Mutirão com 700 vagas de emprego em Carapicuíba acontece nesta quinta (9)

Nesta quinta-feira (9), o Posto de Atendimento do Trabalhador (PAT) de Carapicuíba realiza novo mutirão de emprego com 700 vagas em diversas áreas. As oportunidades são destinadas aos candidatos maiores de 18 anos.

Entre as vagas de emprego oferecidas estão auxiliar de logística, atendente de lanchonete, telemarketing ativo e receptivo, controlador de pragas, motorista, ajudante geral, diarista e cozinheiro.

Os interessados devem comparecer com o currículo atualizado às 8h de quinta (9) no PAT de Carapicuíba, localizado no Plaza Shopping (no Ganha Tempo). As senhas são limitadas.

