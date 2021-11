Barueri: tradicional Corrida de São Silveira está de volta e inscrições começam terça (16)

Após suspensão devido à pandemia de covid-19, a tradicional Corrida de São Silveira, que reúne atletas de destaque nacionais e internacionais em Barueri, terá sua 45ª edição no dia 12 de dezembro. As inscrições para participar começam nesta terça-feira (16). Serão aceitas 2.500 inscrições presenciais (2.000 para corredores e 500 para caminhantes).

O ponto de concentração da 45ª Corrida de São Silveira é o mesmo das edições anteriores: Av. Fernão Dias Paes Leme entre as estações Jardim Belval e Jardim Silveira.

O percurso da corrida é de oito km e da caminhada de quatro km. Devido aos protocolos sanitários serão exigidos original e cópia do comprovante de vacinação contra a covid-19, do documento de identidade (RG ou CNH) e do comprovante de residência em nome do participante. A idade mínima para caminhantes é de 12 anos e de 16 anos para os corredores.

Inscrições na Corrida de São Silveira, em Barueri:

Quem quiser participar da Categoria Principal (moradores de Barueri), deve comparecer ao Ginásio Polesportivo José Corrêa (Av. Guilherme P. Guglielmo, 1.000) de 16 a 19 de novembro, das 8h às 12h e das 13h às 16h30.

Para a Categoria Geral (moradores de outros municípios), as inscrições vão do dia 22 ao dia 26 de novembro nos mesmos horários e local. A documentação exigida é a mesma.

Quem quiser participar da Categoria Elite, deverá enviar o seu currículo de atleta para o e-mail: esportes.sao.silveira@barueri.sp.gov.br.

