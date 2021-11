Previsão do tempo em Carapicuíba: terça-feira será de sol com máxima de 30ºC

A previsão do tempo para Carapicuíba nesta terça-feira, 16 de novembro, é de sol com algumas nuvens. Não há expectativa de chuva, de acordo com o portal Climatempo.

publicidade

No dia, a temperatura mínima em Carapicuíba será de 15ºC, de madrugada, e a máxima, 30ºC, à tarde.

Leia também:

publicidade

Osasco e Carapicuíba entre as 10 cidades com mais roubos e furtos de celulares no estado

Doria doa salário de R$ 17 mil para Casa Maria Maia em Carapicuíba

publicidade

Em Osasco, ladrões fazem live mostrando arma nas redes sociais e um acaba preso pela GCM