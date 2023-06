Mercado Livre está entre as 100 empresas mais influentes do mundo, aponta revista

Mercado Livre está entre as 100 empresas mais influentes do mundo, aponta...

A revista Time divulgou ontem (21) o ranking das “100 empresas mais influentes do mundo de 2023”, no qual o Mercado Livre, que tem sede em Osasco, foi reconhecido por sua contribuição para o desenvolvimento tecnológico na América Latina, crescimento rentável e ampliação do quadro de colaboradores.

“Há 23 anos, desenvolvemos e criamos novas formas para ampliar o acesso e a inclusão ao comércio e aos serviços financeiros na América Latina, por meio da tecnologia e da inovação. Hoje, estamos liderando uma profunda revolução no segmento de fintech, gerando impacto positivo em toda a região”, diz Marcos Galperín, CEO do Mercado Livre.

Para a lista, a revista Time solicitou indicações em todos os setores e pesquisou sua rede global de colaboradores e correspondentes, assim como ouviu especialistas externos. Os editores da publicação avaliaram cada uma das principais métricas, incluindo o impacto, a inovação, a ambição e o sucesso de cada empresa. O resultado é um conjunto diversificado de 100 empresas que ajudam a moldar o futuro.

O ranking “100 empresas mais influentes do mundo de 2023” está disponível no site da Time (time.com/100companies).