Itapevi tem 578 vagas de emprego abertas em diversas áreas

A Prefeitura de Itapevi informou nesta quinta-feira (22) que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico reúne 578 vagas de emprego destinadas aos munícipes que estão em busca de recolocação profissional. As oportunidades são para atuar em 35 empresas na cidade de diversos segmentos, como construção civil, logística, telemarketing e alimentação fora do lar.

Do total de vagas abertas no momento, 102 são para operador de telemarketing ativo. Outros 60 postos estão destinados para auxiliar de logística. Mais 55 chances estão reservadas para auxiliar de linha de produção e esse mesmo número para ajudante de carga e descarga de mercadoria.

As funções de armador de ferros, atendente de lanchonete, auxiliar de operação, pedreiro e carpinteiro contam com 50 oportunidades, cada. Outros 15 empregos são para jardineiros. As demais oportunidades estão distribuídas em diversos segmentos.

Como se candidatar às vagas de emprego abertas em Itapevi:

Os interessados devem comparecer à sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Rua Agostinho Ferreira Campos, 752, no Jardim Nova Itapevi). O atendimento começa a partir das 8h e se estende até 17h.

No local, é possível buscar mais informações sobre valores de salário referentes às vagas abertas, empresas com os empregos disponíveis, o local de trabalho e os benefícios oferecidos.

Os candidatos passarão por uma primeira triagem para depois serem encaminhados às respectivas empregadoras, de acordo com o perfil e o posto de trabalho.

