Mania de Churrasco! é novidade no Continental Shopping

O Mania de Churrasco! Prime Steak & Burger, que tem restaurantes em Osasco e Barueri, abre neste mês de junho sua nova unidade na região, desta vez, no Continental Shopping. A marca é famosa por servir cortes de carnes nobres temperados com sal grosso.

Trata-se do 98º restaurante da marca e o 45º localizado na capital paulista, e tem mais de 332 m², com decoração exclusiva e quatro totens de autoatendimento. “Temos um ambiente agradável e instagramável também, um cardápio rico em opções e uma equipe extremamente bem preparada para tornar o momento da refeição e Happy Hour ainda melhores”, adianta Marcelo Cordovil, diretor de expansão e marketing do Mania de Churrasco!

A nova churrascaria tem capacidade para receber, simultaneamente, até 188 frequentadores, além de ter um salão especial para realização de eventos com 32 lugares.

O cardápio do Mania de Churrasco! do Continental Shopping reúne cortes como a Picanha Nobre, Bife de Chorizo, Short-Rib, Ancho Black, Bife do Vazio e outros. Como acompanhamentos são oferecidas saladas, arroz Biro-Biro, batatas rústicas, onion rings, um pãozinho de alho inconfundível, vinagrete, farofa, ovo caipira e o saboroso feijão roxinho – produzido na Fazenda da Saudade, localizada em Minas Gerais.