Perseguição termina com dois presos em Barueri

Dois suspeitos de envolvimento em um roubo de carga foram presos pela Guarda Civil Municipal, na noite desta quarta-feira (21), em Barueri, após oito quilômetros de perseguição.

A central de monitoramento de Barueri identificou o veículo que havia sido usado durante um roubo de carga no dia anterior, segundo informações do “Brasil Urgente”, da Band. Rapidamente, a GCM foi acionada e iniciou-se uma intensa perseguição passando por diversos bairros da cidade e em Carapicuíba.

Os suspeitos perderam o controle do carro quando estavam na Via Marechal Rondon e bateram contra uma das viaturas. Nesse momento, o veículo rodou na pista até parar no canteiro central. Ambos saem correndo para a via, mas se rendem e acabam presos. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento.

Mais viaturas da GCM chegam para prestar apoio à ocorrência. O veículo usado no crime cometido no dia anterior estava com placa adulterada. O caso foi registrado no DP de Barueri.