Previsão do tempo em Barueri: terça-feira será ensolarada com máxima de 31ºC

A previsão do tempo para Barueri nesta terça-feira, 16 de novembro, é de sol com algumas nuvens. Não há expectativa de chuva, de acordo com o portal Climatempo. A temperatura mínima em Barueri hoje será de 16ºC e a máxima, de 31ºC.

publicidade

Leia também:

Barueri: tradicional Corrida de São Silveira está de volta e inscrições começam terça (16)

publicidade

Barueri oferece cursos gratuitos de controlador de acesso, eletricista e mais 15

Barueri oferece anistia a construções irregulares ou clandestinas