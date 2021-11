Doria doa salário de R$ 17 mil para Casa Maria Maia em Carapicuíba

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), destinou um mês de seu salário para a Casa Maria Maria, em Carapicuíba. O cheque no valor de R$ 17.034,40 foi entregue à instituição pela primeira-dama Bia Doria, na quarta-feira (10).

O prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PSDB), representantes da Casa Maria Maia e crianças assistidas pela entidade marcaram presença na entrega da doação.

A instituição sem fins lucrativos fica no Parque Santa Tereza e oferece atendimento gratuito a criança com paralisia cerebral severa, doenças neurológicas e deficiência física.

A Bia Doria entregou cheque com a doação do meu salário de Governador para a Casa Maria Maia. A instituição atende gratuitamente pessoas carentes com paralisia cerebral e deficiência física. Desde o início do mandato, doo integralmente meus salários para ajudar quem mais precisa. pic.twitter.com/VNH62EwC0V

— João Doria (@jdoriajr) November 11, 2021