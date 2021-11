Milhares formam fila quilométrica em busca de vaga em novo Mutirão de Emprego em Carapicuíba

Na manhã desta quinta-feira (11), mais uma vez, milhares de pessoas formaram uma fila quilométrica ao redor do Plaza Shopping Carapicuíba em busca de uma vaga em Mutirão de Emprego realizado no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), que fica no centro de compras.

O evento reúne cerca de 600 vagas em diversos cargos e empresas. Muita gente madrugou na fila para tentar uma chance no mercado de trabalho. São disponibilizadas no novo Mutirão de Emprego em Carapicuíba vagas como auxiliar de logística, auxiliar de produção, atendente de telemarketing e operador de empilhadeira.