Barueri vai abrir mais de 600 vagas para 11 cursos profissionalizantes online grátis

Na sexta-feira (24), o Programa Meu Futuro, da Secretaria de Indústria Comércio e Trabalho (SICT) de Barueri, vai abrir 660 vagas para 11 cursos profissionalizantes online gratuitos. O projeto, que já formou centenas de alunos, vai criar novas turmas para sua 13ª edição.

Os cursos oferecidos são de NR10 – segurança em instalações e serviços, assistente administrativo, assistente de departamento pessoal, assistente de recursos humanos, auxiliar de logística, gestão de qualidade, técnicas de oratória, liderança e coaching, portaria e recepção, técnicas de segurança do trabalho e cuidador.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, ser morador de Barueri, ter o Cadastro Cidadão atualizado no Ganha Tempo, além disso deve ter concluído o ensino médio ou fundamental, conforme os requisitos de cada curso.

As vagas distribuídas nas 11 opções de cursos serão preenchidas com aqueles que preencherem todos os requisitos primeiro. Será criada uma lista de espera para uma possível segunda chamada caso as vagas sejam esgotadas.

As aulas, que ocorrerão em plataforma online apresentada aos alunos aprovados via e-mail, têm previsão de início em 10 de agosto e de encerramento em 8 de setembro, exceto para o curso de NR10, que deverá terminar no dia 28 de agosto.

Como se inscrever nos cursos profissionalizantes online em Barueri

O link para as inscrições será publicado na página do Programa Meu Futuro no Facebook na sexta-feira (24). Os interessados terão até domingo (26) para preencher o formulário de inscrição.

Também na página serão disponibilizadas mais informações, listas de aprovados e outros detalhes sobre os cursos.

Confira a lista de cursos e suas cargas horárias:

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços (40h);

– Assistente Administrativo (100h);

– Assistente de Departamento Pessoal (100h);

– Assistente de Recursos Humanos (100h);

– Auxiliar de logística (100h);

– Gestão de Qualidade (100h);

– Técnicas de Oratória (100h);

– Liderança e Coaching (100h);

– Portaria e Recepção (100h);

– Técnicas de Segurança do Trabalho (100h);

– Cuidador (100h);