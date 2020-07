Horóscopo do Dia | Confira as previsões para hoje (22/07)

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira (22/07). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: A felicidade sorri para você de maneira apaixonada, mas apenas se você agir com sabedoria. O amor não é mais um sonho e se torna algo que você experimenta, mas lembre-se de…

Dinheiro & Trabalho: Nunca pense que o dinheiro é obtido apenas de uma maneira, porque há muitas oportunidades esperando por você e elas serão apresentadas de uma maneira incomum. Mantenha uma atitude receptiva e… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se você está tentando tornar o amor algo real e importante em sua vida, basta dar um pouco mais de atenção ao que seu coração sinaliza, especialmente quando você se depara com…

Dinheiro & Trabalho: Há notícias sobre um dinheiro que começa a aparecer em sua vida, e uma situação relacionada a ele que gerou muita angústia e frustração chega ao fim. Não terá que lidar mais com o nervosismo e o… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Anime-se, porque depois de algum tempo, na próxima semana você encontrará a pessoa que tanto procura, melhor, ela o encontrará numa ocasião um tanto estranha. Você deve…

Dinheiro & Trabalho: Você deve se esforçar ao máximo no trabalho, à medida que tempos de mudanças profundas estão chegando. Não se preocupe, tudo será para melhor, continue como você está fazendo agora e não vacile em seus… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Há outras coisas além do prazer que devem estar presente na sua mente quando pensa em ter um relacionamento para valer. Há alguém que gosta de você, mas não se sente à vontade…

Dinheiro & Trabalho: Você nunca esteve tão perto de realizar seus sonhos como agora, por isso, transfira sua energia e conhecimento para algo que você sabe que pode lhe dar uma renda extra, mas primeiro você precisa… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você, com sua atitude, é quem determinará o que vai acontecer no amor. Se você for mais positivo, atrairá pessoas boas para o seu lado e no meio delas virá quem lhe fará acreditar…

Dinheiro & Trabalho: Você descobre uma nova maneira de aumentar sua renda realizando uma tarefa ou atividade que gosta e que não havia explorado anteriormente, mas que agora o satisfará. Um tempo de grandes… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Hoje é possível que alguém lhe fale sobre uma pessoa em especial. Esse é um daqueles estágios felizes da sua vida em que ficará surpreso com o que acontecerá e mais tarde, junto com…

Amor: Hoje é possível que alguém lhe fale sobre uma pessoa em especial. Esse é um daqueles estágios felizes da sua vida em que ficará surpreso com o que acontecerá e mais tarde, junto com…

Dinheiro & Trabalho: Seja guiado pelo seu sexto sentido, sua intuição e você verá como consegue resolver um problema de dinheiro que está lhe preocupando. Você está no caminho certo, siga seus palpites. Uma pessoa que está…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Quando certas coisas acontecem no amor, ficamos desapontados e machucados, por não entender que no momento era a melhor opção. Se esse é o seu caso agora, saiba que logo tudo…

Dinheiro & Trabalho: A ascensão financeira permanece em seu signo, embora em dias como hoje você incorra em despesas inesperadas que podem afetar um pouco seu bolso, mas que poderá se recuperar imediatamente, porque… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Abra-se à vida e ao amor, com tudo o que você tem para oferecer. Sendo tão cuidadoso para não sofrer, a única coisa que você conseguirá é continuar sozinho. Aprenda com seu passado…

Dinheiro & Trabalho: Você precisa renovar urgentemente as energias em seu local de trabalho, a partir de hoje reorganize tudo, jogue fora o que não usa, deixe a área em volta clean, para permitir que as energias fluam… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se você tem se sentido desanimado ultimamente, não se preocupe, porque em breve você terá motivos para sorrir. Um novo relacionamento, com alguém de fora, começa a surgir e…

Dinheiro & Trabalho: Sua vida profissional está no caminho certo, mas lembre-se de que, apesar das boas energias cósmicas, você deve ser cauteloso o suficiente para não assinar contratos ou documentos, ao menos… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Sua vida sentimental assume comportamentos muito intensos, como se você estivesse se preparando para algo muito bom que vai acontecer em sua vida amorosa. Mas não seja tão impaciente…

Dinheiro & Trabalho: O trânsito planetário atual pode trazer um novo emprego ou uma promoção que será muito benéfica para você. Essa proposta ajudará você a melhorar sua situação financeira atual e iniciar um novo… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Seus sentimentos serão canalizados em uma direção diferente, porque agora com o trânsito da Lua por seu signo, se abrem caminhos que o surpreenderão e você descobrirá o amor…

Dinheiro & Trabalho: Não há complicações no trabalho em seu horóscopo, mas é necessária uma atitude mais específica ao realizar uma nova tarefa ou ao assumir uma responsabilidade maior que lhe será proposta, pois a partir… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Em matéria de amor, aja com determinação se pretende se envolver em um novo relacionamento com alguém que irá lhe despertar a atenção por sua beleza e carisma. Aproveite…