Hoje tem moradora de Barueri no MasterChef Brasil 20

O segundo episódio do MasterChef Brasil 20 vai ao ar nesta terça-feira (21), às 22h45, na Band. Desta vez, a moradora de Alphaville, em Barueri, Jordana Busse, de 36 anos, estará na disputa pelo troféu e o prêmio de R$ 5 mil.

Jordana dedicou 25 anos de sua vida no ballet clássico. Nesse período, chegou a ter sua própria escola e formou centenas de bailarinos. Afastada da dança devido a um problema de saúde, Jordana encontrou na cozinha a sua nova paixão. Desde então, dedica grande parte de seu tempo produzindo receitas de sua avó e da mãe.

No Instagram, a participante de Barueri comemorou a oportunidade de participar desta edição do programa. “Não foi fácil chegar até aqui. Quem me conhece sabe, das coisas que já passei e já vivi”, escreveu em uma publicação. “Uma bailarina que sofreu humilhação por deixar as sapatilhas e grudar no pé de um fogão”, completou.

O episódio de estreia do MasterChef 20, que passou por diversas adaptações no formato devido à pandemia de covid-19, contou com a participação da osasquense Jéssica, de 29 anos. Apesar de receber elogios dos jurados, Jéssica não conseguiu levar o o troféu para casa.

Da região, há ainda outro participante já confirmado para os próximos episódios do programa: o jornalista Renato Bueno, de Barueri, mas a sua participação ainda não tem data confirmada.