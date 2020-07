Joelma lança DVD dos 25 anos de carreira no Youtube

Uma das cantoras mais populares do país, Joelma inovou e vai lançar seu DVD de comemoração pelos 25 anos de carreira no Youtube, em transmissão na noite de sexta-feira (24), a partir das 21h.

As músicas do novo projeto também serão disponibilizadas nas plataformas digitais, como Spotfy, Deezer e Tidal.

A ideia de lançar o DVD por meio de uma transmissão no Youtube surgiu em meio ao sucesso das lives realizadas por diversos artistas devido à pandemia de covid-19. “Muito feliz em lançar esse projeto tão especial e que com certeza vai ficar marcado pra sempre no meu coração. Pensamos nessa ideia de transmitir em live para que todos pudessem sentir bons sentimentos como se realmente estivessem nesse show”, comenta Joelma.

O show do DVD foi gravado em Goiânia (GO) e conta com participações ilustres de Lauana Prado, Xand Avião e Ludmila Ferber.