Traficantes usavam foto de Bolsonaro para indicar que a droga era melhor, segundo polícia

Traficantes usaram a foto do presidente Jair Bolsonaro em embalagens de pinos de cocaína em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo. De acordo com a polícia, o objetivo era indicar aos compradores que a qualidade da droga seria melhor.

O entorpecente foi encontrado na casa de Rodieri Levi da Silva Cardoso, no interior do estado. Além dos 86 pinos, a polícia encontrou uma porção de 20,7 gramas de droga e uma balança de precisão.

Na semana passada, Rodieri foi condenado por tráfico de drogas e deve cumprir cinco anos e dez meses de prisão. Segundo a revista “Isto É”, Rodieri teria negado as acusações e recorreu da decisão.

Esta não é a primeira vez que a foto de Bolsonaro é utilizada em entorpecentes no tráfico de drogas. No ano passado, embalagens de maconha com a foto do presidente, identificadas como “Bolson Bek”, foram apreendidas pela polícia em Mogi Mirim.