Barueri Vôlei enfrenta novamente o Praia Clube nesta quinta-feira (6)

O Barueri Vôlei, que terminou a fase de classificação da Superliga Feminina de Vôlei em 8° lugar, enfrenta nesta quinta-feira (6) o Praia Clube, time de Uberlândia, que terminou a primeira fase como líder.

Na última partida entre as duas equipes, disputada no dia 24 de março, deu Barueri. Agora, na fase de playoff, as duas equipes vão se enfrentar 3 vezes (se necessário) por uma vaga na semifinal. A primeira será dia 6, no Ginásio José Corrêa; a 2ª dia 10, na Arena Dentil, em Uberlância. Se houver empate, daí elas se enfrentarão de novo no dia 13, também em Uberlândia.

O jogo dessa quinta-feira começa às 18h30 e terá transmissão pelo SporTV.

