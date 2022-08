Barueri Vôlei estreia no Campeonato Paulista neste sábado (27)

O time de Barueri estreia neste sábado (27) no Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. O jogo será às 18h no Sportville (Rua Mari, 100 – Jardim Califórnia) com entrada gratuita.

As meninas de Barueri vão enfrentar o São Caetano.

O time de Barueri vem cheio de novidades para essa temporada com as novas contratações feitas pela equipe.

A equipe dirigida por José Roberto Guimarães contratou a levantadora Carol Leite, as ponteiras Ana Cecília Lopes, Isabela Paquiardi e Maiara Basso; e as líberos Dani Terra e Júlia Moreira.

Tiveram seus contratos renovados as centrais Diana Alecrim, Luzia Nezzo, Lívia Santos e Larissa Besen; a levantadora Duda Sanglard; as ponteiras Ana Rüdiger e Gabriela Carneiro; a líbero Paulina Souza; e a oposta Jheovana Emanuele.

O Campeonato Paulista de vôlei feminino 2022 conta com a participação de oito equipes: Osasco, Vinhedo, Barueri, Taubaté, Sesi Vôlei Bauru, AGEE São Carlos, Pinheiros e São Caetano.