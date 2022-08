Osasco joga hoje no Liberatti pelo Campeonato Paulista de Vôlei

O Osasco, comandado pelo técnico Luizomar de Moura, enfrenta o AGEE – São Carlos hoje (26), às 20h, no ginásio José Liberatti, em partida válida pela terceira rodada do estadual de volêi feminino.

Quem não puder assistir da arquibancada, pode acompanhar a estreia pela Osasco Vôlei TV, no Youtube (https://www.youtube.com/c/Osasco).

Com duas vitórias em dois jogos e apenas um set perdido, Osasco é a primeira colocada na classificação geral do Campeonato Paulista no critério de desempate. Sesi Bauru e Pinheiros também ganharam nas duas primeiras rodadas com placares de 3 a 0 e 3 a 1, porém, levam desvantagem nos pontos average. A equipe osasquense tem 1,41, contra 1,39 das bauruenses e 1,17 das paulistanas. Já o São Carlos ocupa a penúltima colocação, com uma derrota em uma partida.

“Ainda estamos no início do campeonato, mas é sempre bom estar na frente. O mais importante é constatar o desempenho e a dedicação das atletas em quadra, tanto nas partidas como nos treinos”, afirma Luizomar.

A entrada no Liberatti é grátis, porém, os ingressos precisam ser reservados pelo site do Sympla (sympla.com.br). Sócio-torcedor de Osasco tem prioridade no check-in para garantir um lugar no Liberatti. Basta acessar o www.juntosporosasco.com.br.