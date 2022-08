Caminhão da Cultura de Barueri estaciona neste sábado (27) no Jardim Maria Helena

O Caminhão da Cultura chega ao Jardim Maria Helena, em Barueri, neste sábado (27) com várias apresentações artísticas ao ar livre.

Ele estacionará na Rua Foz do Iguaçu, 327, das 14h às 18h, com aula de zumba, brinquedos infláveis para as crianças, dos shows, música, números circenses, programa Culturinha, além de uma apresentação especial de Julinha do Acordeon, aluna da Secult, e de várias atividades artísticas feitas pela equipe da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) de Barueri.