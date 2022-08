ViaOeste interdita retorno no km 50 da Castello

A CCR ViaOeste fará interdição total do acesso localizado no km 50+660 da rodovia Castello Branco sentido Capital, em Araçariguama, no período de 29/08 à 31/12.

Segundo a concessionária, a interdição será para obras de o aumento da capacidade do dispositivo, pavimentação, terraplanagem, contenções e novas redes de drenagem.

Durante esse período, os veículos com origem na pista leste e destino ao dispositivo, deverão retornar no viaduto existente no km 49. Já para os veículos que saem do munícipio sentido Capital, a opção é acessar a pista oeste e seguir até o dispositivo do km 53 para realizar o retorno.

Todo o perímetro será devidamente sinalizado, monitorado por viaturas da Concessionária e, também, acompanhado pelo Centro de Controle Operacional – CCO.

A operação é autorizada pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo – ARTESP.