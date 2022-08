Bancada Feminista do Psol se manifesta na Havan de Osasco

Conforme noticiado pela Revista Fórum, a bancada feminista do Psol, candidatura coletiva de mulheres negras para a Assembleia Legislativa de São Paulo, realizou na terça-feira (23) um protesto no interior da unidade Havan de Osasco.

Portando uma faixa com os dizeres “Ditadura Nunca Mais”, além de cartazes com os nomes de todas as empresas envolvidas no escândalo das trocas de mensagens entre empresários bolsonaristas que defendiam um golpe do atual governo, além de ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF), as manifestantes gritaram palavras de ordem dentro da loja.

Um desses empresários é Luciano Hang, dono das lojas Havan.

“Empresários golpistas não passarão”, gritavam.

Veja o vídeo da manifestação: