Expo Emprego Osasco atrai cerca de 7 mil pessoas de toda região

A primeira Expo Emprego Osasco – Feira do Emprego, Qualificação e Empreendedorismo -, promovida pela Secretaria do Emprego, Trabalho e Renda (SETRE) da Prefeitura de Osasco, em parceria com a Faculdade Anhanguera atraiu cerca de 7 mil pessoas. Foram registradas as visitas de pessoas de Osasco, São Paulo, Vargem Grande Paulista, Carapicuíba e outras cidades vizinhas.

O feirão de empregos ofertou 3,2 mil vagas de trabalho nas mais diversas áreas para todos os níveis de escolaridade. Dessas, 300 foram exclusivas para Pessoas com Deficiência.

A maior demanda de oferta de vagas veio por meio do Portal do Trabalhador, as demais via sistema SINE, do Ministério do Trabalho, e das empresas expositoras que também receberam currículos.

“Essa foi uma importante parceria entre poder público e setor privado e que mobilizou muitos parceiros e colaboradores para mais um importante serviço de reinserção da população no mercado de trabalho, além de oferecer diversas atividades, como painéis e simpósios apresentando temas atualizados sobre mercado de trabalho, tecnologia, empreendedorismo, ensino profissionalizante, entre outros assuntos”, comentou o prefeito Rogério Lins, que , visitou os estandes, conferiu algumas oficinas e conversou com moradores.

A Expo Emprego abordou em debates e oficinas temas como: Desafios do novo perfil profissional; Inteligência Emocional; Qual a importância da inclusão da PcD no mercado de trabalho contemporâneo; Como profissionais da saúde podem se preparar para melhor atender a população LGBTQIA+; Empreendedorismo como opção de carreira; Caminhos para o desenvolvimento; Novo Polo Tecnológico de Osasco, entre outros.