Basket Osasco joga segunda partida dos playoffs do Brasileirão hoje (23) em casa

Embalado pela vitória no primeiro jogo dos playoffs (leia aqui), o Basket Osasco volta às quadras nesta quinta-feira (23), às 19h30, para enfrentar o time de Tatui em mais uma partida decisiva pela vaga nas próximas fases do Campeonato Brasileiro Adulto. A equipe conta com o apoio da torcida para tentar sacramentar a classificação diante do adversário paulista.

Após conquistar o importante resultado fora de casa na abertura dos playoffs, o time osasquense terá a oportunidade de ampliar sua vantagem em seus domínios, no tradicional Ginásio Geodésico, localizado na Avenida dos Eucaliptos, 281, no bairro Cidade das Flores.

A entrada será gratuita.