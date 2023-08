Basket Osasco volta à quadra neste sábado (5) contra o Sesi Franca

Depois da derrota para o São Paulo na abertura do Campeonato Paulista de Basquete, o Basket Osasco volta a jogar neste sábado (5), a partir das 19h, contra o Sesi Franca no Ginásio Geodésico (Avenida dos Eucaliptos, 281, Cidade das Flores).

O time francano é o atual campeão paulista da modalidade e faz seu jogo de estreia no campeonato contra o Osasco.

A entrada no ginásio será franca e a partida contará com transmissão ao vivo da TV Sesi Franca Basquete gratuitamente, no youtube.

