Basquete Osasco retoma treinos e confirma participação no Campeonato Paulista 2020

Após a suspensão do Campeonato Brasileiro por conta da pandemia de covid-19, o Basquete Osasco cumpriu período de quarentena e nesta semana, confirmou presença na Divisão Especial do Paulista. O time disputará pela sexta vez consecutiva um dos campeonatos mais fortes do país, em jogos que acontecerão sem a presença do público e com todas as medidas de segurança.

A estreia do Basquete Osasco no Campeonato Paulista está marcada para o dia 3 de outubro, contra o Corinthians, em Osasco. Como o ginásio Geodésico estará fechado para os torcedores, a partida terá transmissão ao vivo, assim como todos os jogos, via streaming, pela TV da Federação Paulista de Basquete (FPB).

O time retomou os treinamentos no ginásio Geodésico cumprindo rigorosamente todas as orientações do protocolo elaborado pela Federação Paulista de Basketball, Federação Paulista de Volleyball, Federação Paulista de Futsal e Federação Paulista de Handebol. A volta aos trabalhos conta ainda com o apoio da Prefeitura de Osasco e da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer.

Para receber os jogadores e toda a equipe, o ginásio Geodésico passou por desinfecção, uma série de medidas sanitárias e conta com procedimentos adequados de check-in, com termômetro digital de aproximação, tapete de higienização de solado de calçados e recipiente de álcool gel. Além disso, atletas, comissão técnica e colaboradores foram submetidos a testes de covid-19. Todos apresentaram resultados negativos e novas testagens serão realizadas periodicamente.

“Estamos vivendo um momento completamente diferente e esperamos que tudo isso passe. No período de quarentena, mantivemos um importante diálogo com a Federação Paulista de Basquete e os demais clubes filiados para que tudo fosse feito de forma responsável. Nós estamos respeitando e seguindo os protocolos para minimizar os riscos de contágio, pois nos preocupamos com todos os envolvidos, seja em quadra ou fora dela, e esperamos que seja um bom campeonato”, explicou João Ricardo Lourenço, técnico e diretor do projeto Basquete Osasco.

O secretário de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco, Rodolfo Rodrigues Cara, visitou o elenco nesta quinta-feira (3), no ginásio Geodésico. “O Basket Osasco é fundamental para a cidade e a modalidade, em geral, está entre as mais importantes do Brasil e do mundo, e ficamos muito felizes em ter um projeto como esse em nossa cidade, com pessoas competentes. Torço e tenho certeza que chegaremos longe nesse Campeonato Paulista e em projetos futuros também”.

“A secretaria de Esporte, Recreação e Lazer vem trabalhando bastante em conjunto com a Secretaria de Saúde e outras secretarias da cidade para que a gente consiga retomar o esporte em geral com responsabilidade. Inclusive, estamos transmitindo lives de aulas todos os dias na página da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer pelo Facebook. Esporte salva vidas, é saúde”, concluiu o secretário.

O Campeonato

Pelo sistema de disputa do Campeonato Paulista Divisão Especial A1, as equipes estão divididas em duas chaves e jogarão em turno único na fase classificatória. Quatro equipes de cada grupo se classificam para a composição de dois grupos da segunda fase, que terão disputas em quadrangular sediado em turno único e completo. Avançarão as duas primeiras equipes de cada chave, que jogarão a fase final em sistema de cruzamento olímpico. A grande decisão deverá acontecer entre os dias 7 e 10 de novembro.

O Basket Osasco está na Chave B e terá como adversários Corinthians, São Paulo, Paulistano, Pinheiros e São José, sendo a estreia diante do Corinthians no dia 03/10, em Osasco. Já na Chave A estão Sesi Franca, Mogi Basquete, Zopone Bauru Basket, Liga Sorocabana de Basquete (LSB) e Unifae São João da Boa Vista.