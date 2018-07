BEM: vereadores de Osasco aprovam projetos que ampliam postos de recarga

Os vereadores de Osasco aprovaram, na semana passada, dois projetos de lei (PLs) do vereador De Paula (PSDB) que visam ampliar os postos de recarga do Bilhete Eletrônico Municipal (BEM). As propostas seguem para sanção ou veto do prefeito Rogério Lins (Podemos).

O projeto de lei 21/2018 determina a obrigatoriedade do serviço de recarga do BEM no site da CMTO (Companhia Municipal de Transportes de Osasco).

Já o PL 22/2018 autoriza farmácias, drogarias, casas lotéricas, bancas de jornal, bares, restaurantes a realizarem a recarga do cartão BEM.

“Considerando a capilaridade que esses ambientes têm na cidade, aliado ao fato de os usuários dos serviços de transporte público encontrarem dificuldade e falta de agilidade na recarga, principalmente nos únicos quatro pontos de recarga do município, se faz necessário a recarga nos locais indicados neste projeto de lei, para facilitar e agilizar a vida de quem utiliza transporte público”, argumentou De Paula na Justificativa da proposta.

