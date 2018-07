Goleiro Ederson, de Osasco, lamenta eliminação do Brasil na Copa: “é hora de levantar a cabeça”

O goleiro osasquense Ederson, reserva da seleção brasileira na Copa do Mundo, se manifestou, por meio de seu perfil no Instagram, após a eliminação do Brasil no Mundial da Rússia, com derrota por 2 x 1 para a Bélgica, nas quartas de final.

“Agora é hora de levantar a cabeça, e buscar o conforto em nossas famílias. Fizemos de tudo para sair classificados, mas infelizmente não conseguimos!”, comentou Ederson, que joga pelo Manchester City.





