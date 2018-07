“Brisadeiro”: Estudantes são flagrados vendendo brigadeiro com maconha em escolas em Barueri

Nesta quinta-feira, 5, o setor de segurança do Instituto Técnico de Barueri (ITB) do Jardim Belval flagrou um estudante, menor de idade, vendendo brigadeiros com maconha, chamados de “brisadeiros”, a outros alunos.

Na mochila dele foram encontrados 12 brigadeiros de chocolate, que ele admitiu que continha maconha, e uma porção da droga, de acordo com informações do portal Barueri na Rede.

O aluno disse que comprou a droga no Km 21, em Osasco, e fez o preparo. Ele delatou mais 13 estudantes que disse serem seus clientes.

Os 14 estudantes, quatro maiores de idade e dez menores, foram conduzidos pela GCM de Barueri à Delegacia Central. Em depoimento, o estudante afirmou que havia fornecido mais 30 unidades de “brisadeiro” para uma amiga vender no ITB do Jardim Paulista.

Com a garota, também detida, foram apreendidos seis brigadeiros com maconha.

Os jovens foram liberados e a polícia investigará a participação de cada um no caso.