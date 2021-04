Big e Sam’s Club vão vender diretamente também pela internet

Após a compra pelo Carrefour, as marcas do Grupo Big devem voltar de vez ao e-commerce: Big, Sam’s Club e Big Bompreço vão passar a vender diretamente também pela internet, em operações que vão usar as lojas físicas como centros de distribuição e estoques.

O Grupo Big havia encerrado as vendas pelo e-commerce em 2019 e vinha mantendo presença online com atuação por meio de parceiros, como iFood e Rappy.

Em breve, as marcas do grupo, que agora pertencem ao Carrefour e têm unidades em Osasco, Barueri e região, terão oferta do serviço próprio, com o controle da operação de ponta a ponta. (Com informações da “Folha de S. Paulo”)

