BK Friday tem diversas ofertas no Burger King

O Burger King acaba de anunciar o início da sua já conhecida BK Friday que, neste ano, une o conceito de gamificação, uma grande tendência tecnológica, com grandes descontos.

publicidade

A rede dá start, então, aos Jogos Grelhados, que darão o tom da campanha em 2020. Serão 1 milhão de cupons de desconto, em diversas ofertas disponibilizadas ao longo de 23 e 27 de novembro, destravadas por meio de games online. A marca vai oferecer até 70% off, em diferentes produtos, como o seu carro-chefe, o Whopper, por R$ 6,90.

Considerando as complexidades impostas pelo cenário atual e a grande movimentação dessa semana, a rede aposta em uma dinâmica digital que não incentivará a aglomeração e trará ao público segurança e comodidade para resgatar seus produtos e trocá-los nos restaurantes físicos (via drive-thru ou balcão) até o dia 23 de dezembro de 2020.

publicidade

A mecânica terá início no universo online, por meio de um hotsite (www.bkfriday.com.br), em que os fãs do BK poderão acessar as ofertas. Para chegar aos cupons, será necessário cumprir alguns desafios em games desenvolvidos especialmente para a BK Friday, entre eles: Quiz, Provas de Resistência e Pegadinhas.

Além disso, uma gama diversificada de descontos será disponibilizada, cada um deles terá quantidades limitadas. Quando finalizados os cupons de uma oferta, será iniciada a contagem regressiva para a outra, por meio de um cronômetro digital.

publicidade

Os consumidores precisarão estar sempre ativos no site para conseguirem acompanhar em tempo real a ação. Ou seja, toda a experiência será permeada pela tecnologia como ativo, de forma leve e divertida – característica da assinatura do Burger King.

Gamificação

“Queremos ser a marca de fast food mais conectada e ativa no universo digital e o conceito de nossa BK Friday deste ano traduz exatamente o que temos preparado de melhor para os nossos consumidores. Gamificar a dinâmica de descontos é uma forma de oferecer uma experiência diferenciada para os nossos fãs e esperamos que todos se divirtam. Além disso, apostamos em uma estratégia online para que as pessoas possam retirar suas ofertas sem a pressa e sem a necessidade de aglomeração em nossas lojas”, reforça Thais Souza Nicolau, Diretora de Marketing do Burger King no Brasil.

Os cupons disponíveis são limitados a dois por CPF por dia para garantir que mais pessoas tenham acesso aos preços especiais. Neste ano, a quantidade de vouchers será limitada a 1 milhão, ou seja, é essencial que os consumidores estejam atentos ao hotsite e às condições da campanha para garantir seus descontos. Importante destacar, ainda, que a partir de 18 de novembro as pessoas já poderão acessar o hotsite para entender como se dará a BK Friday 2020.