Inscrições para creches começam na segunda (23) em Carapicuíba

Começam no dia 23, segunda-feira, e vão até 18 de dezembro as inscrições para vagas em creches, pré I e pré II em Carapicuíba. As inscrições são para crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses e, para pré I e pré II, de 4 anos a 5 anos e 11 meses.

Este ano, devido a pandemia do Covid-19, as inscrições serão online, pelo site: www.carapicuiba.demandadealunos.com, porém as escolas municipais estarão funcionando para auxiliar nas inscrições. A abertura do cadastro começa nas escolas a partir das 8 horas até às 17h de segunda à sexta-feira.

Os documentos necessários para a inscrição são: o número da certidão de nascimento da criança, documento do responsável e comprovante de residência com CEP.

A Secretaria Municipal de Educação segue todas as orientações dos protocolos de saúde para evitar aglomerações. Para comparecer à unidade escolar é preciso utilizar máscara de proteção e manter o distanciamento.